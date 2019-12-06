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العلاقات والاعلام بـ صحة الرياض تطلق 5 مبادرات تطوعية

ضمن مشاركتها في تطوعي صحي 3

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 7:13 مساءً
العلاقات والاعلام بـ صحة الرياض تطلق 5 مبادرات تطوعية

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار احتفاءها باليوم العالمي للتطوع ، أقامت إدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي والتوعية بصحة الرياض أكثر من خمس ، وذلك ضمن احتفالية منظومة “الصحة” بالحدث العالمي ، #تطوعي صحي 3 ، وذلك في غرناطه مول لمده يومين ، وتضمنت المبادرات التطوعية التوعية صحتي في اسناني عن كيفية العناية بالاسنان وتطبيق الفلورايد ، تعزيز الصحه و تشمل تطعيم الانفلونزا الموسمية وركن فحص الضغط والسكر . كما تضمنت مبادرة واعي لدعم التثيقف عن طريق الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وركن التثقيف عن السمنه ، وركن التشجيع النساء على التبرع بالدم ، وركن مراقبه السموم ، وركن التوعية عن الامراض المزمنه ، وذلك بمشاركة بركن ادارة الموارد الذاتية في مبادرة انفعهم للناس ، وكذلك مكتب النائب للتخطيط والتطوير بمبادرة ليش الموية . وتأتي هذه المبادرات التطوعية في اطار حرص إدارة العلاقات العامة والاعلام بصحة الرياض ، على المشاركة المجتمعية ، والتفاعل مع الاحداث والايام العالمية .

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2019-12-06
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