“رسالة مؤثرة”… لاعب المنتخب السعودي يتجول في شوارع الدوحة بصحبة نجم قطر

كل الوطن- وكالات: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهر لاعب المنتخب السعودي هتان بهبري، وهو بصحبة نجم المنتخب القطري أكرم عفيف، وهما يتجولان معا في العاصمة الدوحة.

وجاء ظهور اللاعبين في المقطع المصور، بعد يوم من فوز “الأخضر” على “العنابي” بهدف نظيف في نصف نهائي “خليجي 24”.

وشارك هتان باهبري الفيديو، وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، إذ تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب السعودية تغلب على قطر، أمس الخميس، بهدف دون رد، سجله عبد الله الحمدان، ليتأهل الأخضر لمواجهة منتخب البحرين الذي تغلب على العراق بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

​وسوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، التي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي في “خليجي 24“.

وانطلقت بطولة “خليجي 24” من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.