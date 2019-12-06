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مصادر أمريكية تكشف عن هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 6 ديسمبر 2019 - 11:51 مساءً
مصادر أمريكية تكشف عن هوية مطلق النار السعودي في فلوريدا

كل الوطن- وكالات: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة “بينساكولا” العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مطلق النار هو ملازم في القوات الجوية السعودية، وكان يتدرب بالقاعدة الأمريكية في إطار برنامج لتدريب الطيارين.

ونقلت قناة “إن بي سي” الأمريكية عن مصادرها، أن اسم المشتبه به محمد سعيد الشمراني (Mohammed Saeed Alshamrani).

وفيما لم يتم الكشف عن اسم مطلق النار رسميا، أكد محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس للصحفيين، اليوم الجمعة، أن منفذ الهجوم في القاعدة الجوية مواطن سعودي.

الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي

الملك سلمان يعزي ترامب بضحايا هجوم فلوريدا الذي نفذه مواطن سعودي

وقال دي سانتيس: “من الواضح أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص لأنه مواطن أجنبي، وجزء من سلاح الجو السعودي ويتدرب هنا على أرضنا وكيف يمكن أن يفعل ذلك”.

وتابع: “أحد الأمور التي تحدثت (مع الرئيس دونالد ترامب) عنها، هو أنه نظرا لأنه مواطن أجنبي… ينبغي على الحكومة السعودية أن تجعل الأمور أفضل بالنسبة للضحايا”.

وأضاف: “أعتقد أنهم (السعوديون) سيكونون مدينين، لأن الفاعل واحد من رعاياهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به هاتفيا وقدم تعازيه بضحايا الهجوم على القاعدة المذكورة بولاية فلوريدا، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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