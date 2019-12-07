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الجيش الإسرئيلي يُصيب 37 فلسطينيا شرقي قطاع غزة بينهم 4 بالرصاص الحي، و 10 بالرصاص المطاطي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:53 صباحًا
الجيش الإسرئيلي يُصيب 37 فلسطينيا شرقي قطاع غزة بينهم 4 بالرصاص الحي، و 10 بالرصاص المطاطي

غزة/ وكالات : أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 37 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على “مسيرات العودة”، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريحها المقتضب، الذي وصل وكالة الأناضول، أن 4 من المصابين، جرحوا بالرصاص الحي، و10 بالرصاص المطاطي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

كما أوضحت أن من بين المصابين، 10 أطفال، دون مزيد من التفاصيل وفق الاناضول .

وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم “المسيرة مستمرة”.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك الفلسطينيون في هذه المسيرات، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

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2019-12-07 2019-12-07
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