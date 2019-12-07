قطر تفاجئ الجميع بشأن “الإخوان” وتعلن موقفها من القيادة في مصر

كل الوطن- وكالات – سبتونيك: اكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تدعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين.

وخلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إن “الدعم القطري إلى مصر لم ينقطع حتى بعد فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي”، مؤكدا أنه “ليس للإخوان المسلمون وجود رسمي أو دعم في قطر”، وذلك حسب صحيفة “الوطن” القطرية.

وأضاف أن “قطر لم تدعم الإسلام السياسي ولا الإخوان المسلمين” وأن دعمها كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية، مؤكدا أن “قطر دعمت تونس وأن قطر ليست حزبا سياسيا وإنما هي دولة، وإن ربط قطر مع حزب ما أو أيدولوجية موقف خاطئ.