على هامش زيارة حمدوك… بشرى سارة من الولايات المتحدة للسودان

كل الوطن- وكالات- سبتونيك : اعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أكد لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حرص بلاده على معالجة ملف رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في أسرع وقت.

الخرطوم – سبوتنيك. أكدت واشنطن للخرطوم حرصها على رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب بشكل سريع، فضلا عن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل توافقي بين دول إثيوبيا ومصر والسودان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقى، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، في واشنطن.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحسب البيان “أكد السيد أوبراين بأن الولايات المتحدة حريصة على معالجة هذا الملف في أسرع وقت”.

وكشفت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن نيتها تعيين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

ويعتبر حمدوك، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985، إلا أنه لم يلتق بوزير الخارجية مايك بومبيو أو الرئيس دونالد ترامب لتواجدهما خارج البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من منصبه في أبريل/نيسان عقب 30 عاما قضاها كرئيس للبلاد.

والتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الزيارة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.