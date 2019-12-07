الامير عبد العزيز بن سلمان يتحدث عن الاكتتاب في أرامكو

كل الوطن- سبتونيك: أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن نجاح اكتتاب “أرامكو” يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة السعودية، ويعزز منهجها الاقتصادي.

وقال إنه الآن تأكد للجميع قيمة الدولة ورأي من اكتتب في اقتصاد الدولة ومنهجها للمستقبل الاقتصادي، بحسب فضائية “العربية” السعودية.

وتابع مبتسما أن “كل من لم يكتتب في “أرامكو” سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعة للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة”.

ووصف وزير الطاقة السعودي، الطرح العام الأولى الناجح، بأنه كان “يوم الفخر في حياته المهنية”، وأن الطرح أثبت أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا عل خطأ.

وكانت البورصة السعودية، أعلنت أمس الجمعة، أن التداول على أسهم عملاق النفط “أرامكو” سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.