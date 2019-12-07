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رابطة العالم الإسلامي تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 7:45 مساءً
رابطة العالم الإسلامي تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

وأكدت الرابطة على لسان معالي أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الذي يُعَدُّ في طليعة الجرائم المعاقب عليها بأشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية

وأشار معالي الدكتور العيسى إلى أن هذه الجناية المروعة لا تُمثل سوى الميول الإجرامي لصاحبها، وأن الإسلام والمسلمين جميعاً بريئون منها، مؤكداً أن الانحراف الإجرامي لا دين له ولا جنسية، وأنّ هذا النبأ المحزن قد آلم الجميع، وأن الشعب الأمريكي هو محل الاحترام والتقدير.

وختم معاليه تصريحه بتقديم خالص التعازي لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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2019-12-07 2019-12-07
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