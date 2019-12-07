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الطب المنزلي بصحة الرياض يطلق مبادرة تطوعية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 8:50 مساءً
الطب المنزلي بصحة الرياض يطلق مبادرة تطوعية

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار احتفائها باليوم العالمي للتطوع نفذ فريق تطوعي من موظفي ادارة الرعاية الصحية المنزلية ب”صحة الرياض” ، ومن الادارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بالوزارة ، مبادرة تطوعية للتوعية والتثقيف بغرناطة مول . كما قام الفريق بعمل تطوعي للتثقيف والتوعية ، وفحص السكر والضغط للزوار . وشهدت المبادرة نجاح ، اقبالا منقطع النظير حيث جذبت الكثير من الزوار ، في المجمع

كما نفذ الفريق وبالتعاون مع القطاع الخاص بعيادة استشاريه العيون ، الدكتوره عفاف الخثلان التي تطوعت بفحص عدد من مرضى الرعاية الصحية المنزلية الذين تمت مراجعه ملفاتهم من قبل أطباء الرعاية المنزليه ، ولوحظ احتياجهم لفحص العيون . وتأتي هذه المبادرة في اطار المشاركة المجتمعية لصحة الرياض تماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي “صحة الرياض” ، من خلال قيام كافة المرافق الصحية التابعة لصحة الرياض ، بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة، والعاملين فيها تحت شعار «تطوعي صحة3» لإنجاز مهام تطوعية مختلفة .

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