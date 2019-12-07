رصاصة في وجه الراقصة تفسد الحفل.. وفيديو لـ”جريمة الزفاف”

أصيبت راقصة بطلق ناري في وجهها خلال أدائها فقرة في حفل زفاف، مما استدعى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وكانت الراقصة هينا البالغة من العمر 22 عاما، ترقص في حفل زفاف ابنة أحد الزعماء القرويين بولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، عندما أطلق أحد الحضور النار عليها، حسب محطة “نيوز 24” الهندية.

A woman dancer was shot because she stopped dancing at a wedding function of a Gram Pradhan's daughter in UP's Chitrakoot. Despite video footage Police has not arrested the culprit. There has been no outrage since incident happened in a BJP-ruled state.pic.twitter.com/6JM0nncEcc — Rofl Republic 🍋🌶 (@i_theindian) December 6, 2019

ويظهر مقطع فيديو تفاصيل الواقعة، حيث كانت هينا ترقص رفقة أخريات على أنغام الموسيقى، وعندما أنهى المطرب أغنيته توقفت الراقصة الحسناء عن التمايل بغية أخذ استراحة.

غير أن ذلك لم يعجب بعض الحضور على ما يبدو، فطالبوها بالاستمرار في الرقص دون أن تبالي، مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليها لتتعرض لإصابة خطيرة في وجهها، فيما أصيب اثنان من أقارب العريس كذلك.

وعلى الفور جرى نقلها إلى المستشفى، ليتبين للأطباء أن الرصاصة قد أصابتها في الفك، لكن حالتها سرعان ما استقرت وبدأت تتماثل للشفاء، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت شخصين بعد إبلاغها بالحادث، إذ تعرف شهود عيان على من أطلقوا النار مشيرين إلى أن أحدهم يمت بصلة قرابة لوالد العروس.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق النار بشكل متعمد أمر شائع في حفلات الزفاف في الهند، إذ كثير ما يحضر الضيوف معهم مسدسات وبنادق بغية رمي الرصاص تعبيرا عن الفرح والابتهاج.

وكانت راقصة حامل تبلغ من العمر 25 عاما لقيت حتفها من جراء رصاصة أصابتها في المعدة، أثناء تقديمها وصلة رقص في حفل زفاف في عام 2016.

في شهر نوفمبر من العام ذاته، أقدمت امرأة أعلنت نفسها “مقدسة” على قتل 3 أشخاص في حفل زفاف في ولاية هاريانا.

وفي عام 2018 ، ألقت شرطة البنجاب القبض على رجل بعد أن قتل جاره برصاصة عن طريق الخطأ، خلال التجهيز لحفل زفاف.

سكاي نيوز