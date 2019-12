رصاصة في وجه الراقصة تفسد الحفل.. وفيديو لـ”جريمة الزفاف”

أصيبت راقصة بطلق ناري في وجهها خلال أدائها فقرة في حفل زفاف، مما استدعى نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وكانت الراقصة هينا البالغة من العمر 22 عاما، ترقص في حفل زفاف ابنة أحد الزعماء القرويين بولاية أوتار براديش الشمالية في الهند، عندما أطلق أحد الحضور النار عليها، حسب محطة “نيوز 24” الهندية.

A woman dancer was shot because she stopped dancing at a wedding function of a Gram Pradhan's daughter in UP's Chitrakoot. Despite video footage Police has not arrested the culprit. There has been no outrage since incident happened in a BJP-ruled state.pic.twitter.com/6JM0nncEcc

