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ترامب يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:36 مساءً
ترامب يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني

كل الوطن – وكالات: شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران على ما قال إنه “تفاوض منصف جدا” أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني.

وأضاف ترامب في تغريدة على “تويتر” أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما “عقد صفقة معا”.

وأكد ترامب أن طهران أخذت هدية قدرها 150 مليار دولار خلال إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أنه استعاد الهدية خلال إدارته للبيت الأبيض

وكان ترامب قد أبدى سعادته بإفراج إيران عن العالم الأمريكي سي وانغ، متعهدا بالعمل على تحرير كل المعتقلين الأمريكيين المسجونين بشكل غير شرعي وراء البحار، حسب تعبيره.

استقبال حار في مطار طهران للعالم الإيراني المفرج عنه مسعود سليماني

استقبال حار في مطار طهران للعالم الإيراني المفرج عنه مسعود سليماني

وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم السبت ونشره البيت الأبيض، إن وانغ عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى 3 سنوات في الاعتقال في إيران.

وأضاف: “نشكر شركاءنا السويسريين على مساعدتهم في التفاوض مع إيران بشأن إخلاء سبيل السيد وانغ”.

وشدد على أن “أمن ورفاهية المواطنين الأمريكيين يمثل أكبر أولوية للولايات المتحدة”.

وتابع: “تحرير الأسرى الأمريكيين يمثل أهمية حيوية بالنسبة إلى إدارتي، وسنواصل العمل الدؤوب على إعادة كل مواطنينا المسجونين بشكل غير شرعي في الخارج”.

المصدر: “تويتر” + RT

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