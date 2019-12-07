تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن كتائب القسام: صبرنا لن يطول على اعتداءات إسرائيل بحق الأقصى كل الوطن برلماني مصري يحذر من نقص حاد في عدد الأطباء وإغلاق عدد من الأقسام بالمستشفيات كل الوطن مصدر: مسؤولون سعوديون وقطريون أزالوا بعض أبرز أسباب الخلاف الخليجي تمهيدا لحله كل الوطن فيديو مأساوي.. تركوا الصبي يحتضر حتى الموت على الحدود كل الوطن فيديو: متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح كل الوطن ترامب يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني كل الوطن “غوغل مابس”.. خاصية “أمان” جديدة قد تمنع حوادث الاغتصاب كل الوطن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني : الأزمة الخليجية قد تجاوزت “حالة الجمود”. كل الوطن رصاصة في وجه الراقصة تفسد الحفل.. وفيديو لـ”جريمة الزفاف” كل الوطن الطب المنزلي بصحة الرياض يطلق مبادرة تطوعية
» » فيديو: متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

فيديو: متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:44 مساءً
فيديو: متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

كل الوطن-  فريق التحرير:  أضرم أحد المتظاهرين في لبنان النار في نفسه اليوم، بساحة رياض الصلح في بيروت، وسط حشود غفيرة من المعتصمين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأن رجلا في العقد الخامس من عمره، أضرم النار في نفسه بعد أن سكب البنزين على جسمه بساحة رياض الصلح، فسارع المعتصمون في الساحة إلى تغطيته بالبطانيات في محاولة لإطفائه، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.

احتجاجات في لبنان تحت شعار

احتجاجات في لبنان تحت شعار “أحد الوضوح”

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفض مشروع زيادة الضرائب على المواطنين، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، حتى رفعت سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.

رابط مختصر
2019-12-07 2019-12-07
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير