فيديو: متظاهر لبناني يضرم النار في نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

كل الوطن- فريق التحرير: أضرم أحد المتظاهرين في لبنان النار في نفسه اليوم، بساحة رياض الصلح في بيروت، وسط حشود غفيرة من المعتصمين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأن رجلا في العقد الخامس من عمره، أضرم النار في نفسه بعد أن سكب البنزين على جسمه بساحة رياض الصلح، فسارع المعتصمون في الساحة إلى تغطيته بالبطانيات في محاولة لإطفائه، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفض مشروع زيادة الضرائب على المواطنين، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، حتى رفعت سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.