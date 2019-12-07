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مصدر: مسؤولون سعوديون وقطريون أزالوا بعض أبرز أسباب الخلاف الخليجي تمهيدا لحله

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 11:46 مساءً
مصدر: مسؤولون سعوديون وقطريون أزالوا بعض أبرز أسباب الخلاف الخليجي تمهيدا لحله

كل الوطن- القبس الكويتية: نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

وأضافت المصادر أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

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وعن القمة الخليجية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، قالت المصادر إنها خطوة إيجابية لحل الخلاف لكنها ستتعلق بمسيرة “الخليجي” ودعمها وأهم التحديات التي تواجه المنطقة أمنيا وسياسيا، وضرورة التكاتف والتعاون لمواجهتها.

وعن مشاركة دول الخليج على أعلى المستويات في هذه القمة، خصوصا حضور أمير قطر، قالت المصادر إن هذا الأمر لم يتأكد حتى الآن ومشاركة من ينوب عنه واردة أيضا.

المصدر: القبس الكويتية

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