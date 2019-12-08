منح “سمر الحمود” جائزة منظمة الصحه العالميه “لمكافحة السرطان”

كل الوطن – الرياض – متابعات: حصلت البرفسورة سمر بنت جابر الحمود استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض على جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لعام 2019 تقديراً لجهودها وإسهاماتها فى مجال مكافحة السرطان والوقايه منه.

وتعد الجائزه واحدة من العديد من الجوائز التي تديرها منظمة الصحة العالمية والتي تمنح جوائزها تقديراً لجهود العلماء والباحثين المتميزين والذين قدموا إسهامات بارزة وأبحاث متميزه في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه وذلك من خلال المساهمة في صياغة استراتيجيات وطنية وتنفيذها بنجاح في مجال مرض السرطان مما يساهم فى تعزيز الصحة العامة.

وسلم الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الجائزه للبرفسورة الحمود فى مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة، والذى يعدُّ واحداً من ستة مكاتب إقليمية للمنظمة حول العالم، ويقدِّم خدماته لإقليم شرق المتوسط الذي يضم 21 دولة عضواً ويبلغ عدد سكانه 679 مليون نسمة تقريباً.

وعبرت الدكتورة الحمود، التي تعد أول طبيبة من المملكة العربية السعودية تحصل على هذه الجائزة، عن شعورها بالفخر والاعتزاز لهذا التقدير الذى يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الكفاءات السعودية فى المساهمة الفعالة فى مجال مكافحة السرطان والوقايه منه وتعزيزاً لدور المرأة السعودية وحضورها المؤثر في الأوساط العلمية العالمية نظير الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادة البلاد المباركة.

يشار إلى أن الدكتورة الحمود سبق وأن تم اختيارها لترأس لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان التابعه للوكالة الدولية لأبحاث السرطان وتعد خبيرة إقليمية في مجال الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم والوقاية منه كما أنها قد شاركت في إعداد وصياغة العديد من الإصدارات والتوصيات المحلية والدولية والإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه.