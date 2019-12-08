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خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:56 مساءً
خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

كل الوطن – واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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2019-12-08 2019-12-08
عربي ودولي
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