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اطلاق مبادرة تطوعية للسلامة الدوائية والغذائية “بتالا مول”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 1:41 مساءً
اطلاق مبادرة تطوعية للسلامة الدوائية والغذائية “بتالا مول”

كل الوطن – فريق التحرير: في اطار احتفائها باليوم العالمي للتطوع ، وضمن مبادرات “تطوعي صحه3” ، اطلقت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الخدمات الطبية المساندة مبادرة ” سلامة الدواء والغذاء لسلامتك ” ، وتأتي المبادرة ضمن الحملات التي اطلقتها وزارة الصحة بالتوافق مع اليوم العالمي للتطوع .

وأوضحت المشرفة على المشاركة الدكتورة غادة عالم: ان الحملة تهدف في المقام الأول لترسيخ مفهوم وثقافة التطوع بين افراد المجتمع وقد اشتملت المشاركة بأركان توعوية تختص ، بالاستشارات الدوائية و ، والتي تسعى لتوصيل رسالة وزيادة الوعي إتجاه الأدوية ، والتعامل الصحيح معها .

كما تضمنت الفعاليات مبادرة اخرى بعنوان “سلامة الغذاء .. لسلامتك ” ، والتي تسعى للتعريف بسلامة الغذاء و اهم طرق حفظة و التداول الآمن له من وقدمها التغذية .

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2019-12-08
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