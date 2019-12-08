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البرلمان العربي يُقرّ عدداً من القوانين الموحّدة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 8:13 مساءً
البرلمان العربي يُقرّ عدداً من القوانين الموحّدة

كل الوطن – الرياض: عقد مكتب البرلمان العربي اليوم في القاهرة اجتماعاً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان العربي، وناقش عدداً من الموضوعات، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد عدم استقرار أمني وسياسي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي بشأنها وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في ضوء الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال تشهدهما، ومستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتطورات الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا والتطورات السياسية بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، كما بحث مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع في دولة ليبيا بعد الدعوة التي أطلقها البرلمان العربي وتضمنها قراره دعماً للعملية السياسية والتنفيذ الكامل لمبادرة الأمم المتحدة التى اعتمدها مجلس الأمن الدولي فى أكتوبر 2017م بشأن الأزمة الليبية، وتداعيات الاتفاق الأخير الذي تم بين رئيس المجلس الرئاسي ودولة تركيا.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الاجتماع استعرض الإطار العام للتقرير الذي سيصدره البرلمان العربي عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعام 2019م، واعتماد دراسة عدد من مشاريع القوانين العربية الموحدة والوثائق التي يعمل البرلمان العربي على إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مُشيراً إلى أن مكتب البرلمان العربي تابع أيضاً ترشيحات أعضاء البرلمان العربي عن البرلمانات الوطنية في الدول التي شهدت مؤخراً انتخابات تشريعية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية وسلطنة عُمان.

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2019-12-08
عربي ودولي
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