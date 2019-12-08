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بالفيديو.. البحرين بطلا لـ كأس الخليج للمرّة الأولى إثر فوزها على السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 9:24 مساءً

تُوّج المنتخب البحريني لكرة القدم، مساء الأحد، بطلاً لكأس الخليج العربي بنسختها الـ24، التي احتضنتها قطر؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخه؛ إثر فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف، في المباراة الختامية التي أقيمت على استاد “عبد الله بن خليفة”.

وفي التفاصيل؛ أهدر “الأخضر” فرصة ذهبية لأخذ الأسبقية في وقت مبكر من المباراة النهائية؛ بعدما أهدر لاعب الوسط ركلة جزاء في الدقيقة الـ12، ارتطمت بالقائم ثم أكملت طريقها خارج الخشبات الثلاث.

ورغم الهجمات المتبادلة بين الجانبين، إلا أن التعادل السلبي خيّم على مجريات الشوط الأول.

وانتظر البحرينيون حتى الدقيقة الـ69 لافتتاح النتيجة بفضل مهاجمه محمد الرميحي، الذي حوّل كرة عرضية أرضية بطريقة رائعة إلى الشباك السعودية.

وتأهل “الأخضر” إلى المباراة النهائية للبطولة الخليجية بفوزه الصعب على مستضيفه القطري بهدف دون رد، فيما احتاج منتخب البحرين لركلات الترجيح (5-3) من أجل إقصاء “أسود” العراق إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وهذه المباراة رقم “19” في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين في بطولات كأس الخليج، بواقع 10 انتصارات للسعودية مقابل 5 للبحرين، فيما خيّم التعادل بينهما في أربع مناسبات.

وفشل “الأخضر” السعودي في التتويج بلقبه الخليجي، للمرة الرابعة في تاريخه، والأول منذ 16 عاماً عندما فاز بلقب نسخة 2003.

وتُقام “كأس الخليج” مرةً كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتُعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب في مناسبتين، فيما سجلت البحرين حضورها ضمن سجل الأبطال بلقب أول.

وكالات

بالفيديو.. البحرين بطلا لـ كأس الخليج للمرّة الأولى إثر فوزها على السعودية
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2019-12-08
عربي ودوليفيديوهات
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