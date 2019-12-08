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FBI: السعودي الشمراني مُطلق النار في قاعدة فلوريدا تصرّف بشكل فردي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:15 مساءً
FBI: السعودي الشمراني مُطلق النار في قاعدة فلوريدا تصرّف بشكل فردي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أن طالب الطيران السعودي محمد الشمراني الذي نفذ الهجوم المسلح في قاعدة “باتريك” الجوية العسكرية بولاية فلوريدا، تصرف بشكل فردي.

جاء ذلك على لسان المحققة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI، رايتشل روخاس، في مؤتمر صحفي حول هجوم فلوريدا عقدته اليوم الأحد.

وأضافت روخاس أن الشمراني استخدم في هجومه مسدسا من نوع Glock 45 عيار 9 مم اشتراه بصورة قانونية.

وتابعت: “وكما في معظم التحقيقات الجارية بشأن حالات إطلاق النار، نعمل انطلاقا من فرضية أن ما حدث كان عملا إرهابيا، ولكن ما زلنا نحقق في دوافع الهجوم”.

ونفت صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام حول أن المحققين عجزوا عن العثور على بعض الطلاب السعوديين الذي تدربوا مع الشمراني في القاعدة المستهدفة.

وقالت: “تداولت تقارير عديدة أفادت بأن FBI لا يزال يبحث عن بعض الأشخاص المتورطين. أؤكد أن مكتب التحقيقات يعمل بالتعاون مع القوات البحرية وقد أبلغونا بأنهم على علم بمكان تواجد جميع الطلاب الأجانب المتمركزين في القاعدة العسكرية في بينساكولا”.

ورفضت روخاس التعليق على مدى صحة التقارير حول وجود تسجيل مصور للهجوم التقطه أحد زملاء الشمراني من المتدربين السعوديين في القاعدة.

وأضافت أن أجهزة الأمن لم تعتقل بعد أي مشبوه على خلفية القضية، مشيرة إلى أن ضابطا سعوديا يرأس مجموعة طلاب بلاده في القاعدة ألزمهم بعدم مغادرة مهاجعهم، وأكدت أن طلابا سعوديين ممن كانوا مقربين من الشمراني يتعاونون مع التحقيق.

وشكرت روخاس السلطات السعودية على تعهدها بالتعاون الكامل مع المحققين الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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