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صيدلي سعودي يطلق مبادرة لمساعدة المرضى من المكفوفين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:24 مساءً
صيدلي سعودي يطلق مبادرة لمساعدة المرضى من المكفوفين

نجح صيدلي سعودي في صحة القنفذة وبجهود ذاتية، في إطلاق وتنفيذ مبادرة تخدم المرضى المكفوفين عند صرف الدواء والتعريف به، مطالبا شركات الأدوية بتعميم الفكرة.

وبدأت الفكرة بطباعة ملصق بلغة “برايل – لغة خاصة بالمكفوفين”، يحتوي على شرح مفصل عن طريقة استخدام الدواء ونوعه.

وقال الصيدلي ماجد الزبيدي: “عدد المكفوفين في المملكة تجاوز 150 ألف كفيف تقريبا… من خلال تجربتي وخلال صرف الدواء للمريض الكفيف لا نجد من نشرح له طريقة الاستخدام، فهو لا يرى ومرافقه لا يتحدث العربية أو الإنجليزية في أغلب الحالات، فجاءت فكرة إنشاء الملصق”.

وأوضح الزبيدي، أنه استعان في المبادرة بمعلم للتربية الخاصة للعوق البصري بمدرسة “بن رشد” الابتدائية والمتوسطة، وهي الأولى عربيا، وقد تحتل مركزا متقدما عالميا.

وأضاف: “تتميز المبادرة بكلفة مادية قليلة جدا، رغم أن فائدتها عظيمة، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وفي حال طبقت فإن الكفيف يستطيع معرفة نوع علاجه بنفسه، وطريقة أخذ الدواء”.

المصدر: سبق

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