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سيّدة تتعرّض لـ”لدغة عقرب” على متن طائرة للخطوط الأمريكية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:36 مساءً
سيّدة تتعرّض لـ”لدغة عقرب” على متن طائرة للخطوط الأمريكية

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط “يونايتد” الجوية الأمريكية، لعدة لدغات من عقرب، بينما كانت تستقل الطائرة في رحلتها الجوية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن وسائل إعلام أمريكية قولها، إن “المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، وأثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام”.

وكشفت المرأة، أن “عقربا خرج من بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حيا، واندفع على أرض الطائرة”، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.

ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث نقلت المرأة مباشرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وأنها الآن بحالة صحية مستقرة.

المصدر: وكالات

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