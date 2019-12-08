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ملك البحرين يعلن عن إجازة رسمية بعد تتويج المنتخب البحريني بكأس الخليج

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 11:41 مساءً
ملك البحرين يعلن عن إجازة رسمية بعد تتويج المنتخب البحريني بكأس الخليج

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن عطلة رسمية في بلاده غدا الاثنين، تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع المدارس، بمناسبة تتويج المنتخب البحريني بكأس الخليج.

وتوج المنتخب البحريني بلقب بطل النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي جرت اليوم الأحد، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات

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2019-12-08
عربي ودولي
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