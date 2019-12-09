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تفاصيل الاعتداء على شاب مصري في الكويت

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 3:52 مساءً
تفاصيل الاعتداء على شاب مصري في الكويت

أصيب مواطن مصري في الكويت بقطع في شرايين ساقه، وجروح عميقة في الرأس، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شابين بساطور بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إن المعتدى عليه يبلغ من العمر 22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن أسفها لأسرة الشاب المصري لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات، والإجراءات اللازمة، وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

ونقل الشاب المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، حيث دخل المصري في خلاف مروري مع الشابين وأجبراه على التوقف وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء، ثم هربا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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2019-12-09 2019-12-09
جرائم وحوادث
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