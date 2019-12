أفعى تقتحم ملعبا وتوقف مجريات مباراة كريكت في الهند (فيديو)

اضطر لاعبو الكريكت إلى اللجوء للتصفيق في محاولة لتخويف أفعى تسللت إلى الملعب وقاطعت مباراة بطولة “رانجي تروفي” المحلية في الهند.

وكانت المباراة بين أندرا وفيداربها، على وشك أن تبدأ يوم الاثنين في مدينة فيجاياوادا بولاية أندرا براديش الجنوبية الشرقية. ولكن بعد ذلك، ظهرت أفعى في الميدان، لتقاطع مجريات اللعبة بشكل فجائي.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.

Follow it live – https://t.co/MrXmWO1GFo#APvVID @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/1GptRSyUHq

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 9, 2019