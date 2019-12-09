أفعى تقتحم ملعبا وتوقف مجريات مباراة كريكت في الهند (فيديو)

اضطر لاعبو الكريكت إلى اللجوء للتصفيق في محاولة لتخويف أفعى تسللت إلى الملعب وقاطعت مباراة بطولة “رانجي تروفي” المحلية في الهند.

وكانت المباراة بين أندرا وفيداربها، على وشك أن تبدأ يوم الاثنين في مدينة فيجاياوادا بولاية أندرا براديش الجنوبية الشرقية. ولكن بعد ذلك، ظهرت أفعى في الميدان، لتقاطع مجريات اللعبة بشكل فجائي.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match. Follow it live – https://t.co/MrXmWO1GFo#APvVID @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/1GptRSyUHq — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 9, 2019

وانتظر اللاعبون بصبر وهم ينظرون إلى الأفعى تزحف عبر الملعب، حيث باشروا بالتصفيق لها بقوة لإبعادها. ولم يتضح بعد المدة التي تأخرت فيها المباراة، ولكن كان على الموظفين المشاركة في مطاردة الثعبان.

وفي عام 2012، تأخرت مباراة بين إنجلترا وولاية هاريانا الهندية، التي أُقيمت في أحمد آباد، بسبب قرد قفز عبر الميدان. وقبل عامين، أُوقفت مباراة أخرى في الهند بواسطة سيارة، فقد سائقها الطريق وتوجه “خطأ” إلى الملعب.

المصدر: RT