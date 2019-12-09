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باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي سيدعو لتشكيل حكومة لبنانبة ذات مصداقية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 5:41 مساءً
باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي سيدعو لتشكيل حكومة لبنانبة ذات مصداقية

كل الوطن – رويترز: أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الإنترنت: “ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني”.

ونهاية الأسبوع الماضي، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري رسائل إلى عدد من الدول “الشقيقة والصديقة”، طالبا مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة المعيشية والسياسية التي تمر بها وفجّرت احتجاجات شعبية عارمة.

المصدر: “رويترز”

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