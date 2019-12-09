فرنسا تعلن استضافة مؤتمر دولي بشأن لبنان في 11 ديسمبر

كل الوطن – متابعات- سبتونيك: قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، أمس الأحد، تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد اليوم الاثنين.

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب عزوفه عن قبول المهمة بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، وأعلن الخطيب، اليوم الأحد، انسحابه من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا لتوافق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بهذه المهمة.

وقال الخطيب، في كلمة متلفزة، بعد لقائه مفتي الجمهورية والطائفة السنية في لبنان، عبد اللطيف دريان، نقلتها قناة “الجديد”: “علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة، تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سماني، وأنا له شاكر على هذه الثقة بالنسبة لي”.