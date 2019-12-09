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فيديو : “بعصى الغليظة”.. مشهد مفزع بموقف سيارات في السعودية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 5:30 مساءً
فيديو : “بعصى الغليظة”.. مشهد مفزع بموقف سيارات في السعودية

كل الوطن- فريق التحرير: رصد مقطع مصور، مشاجرة بين شخصين باستخدام عصا غليظة، في حين تدخل طرف ثالث، استطاع أن ينهي المشاجرة في لحظات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشادة، حيث ظهر فيه شخصان يقفان داخل مواقف للسيارات، أحداهما يحمل عصا غليظة.

وبحسب الفيديو، اشتبكا بالأيدي وتمكن إحداهما من ضرب الآخر بالعصا حتى أسقطه أرضا، ولم تمض لحظات، حتى تدخل أحد الأشخاص بعد أن أوقف مركبته بالقرب منهما ليخرج منها مسرعا وينقض على حامل العصا وينهال عليه بالضرب، لإنهاء المشاجرة، التي يقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنها وقت بأحد مواقف السيارات في الإحساء، بالمملكة العربية السعودية.

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جرائم وحوادث
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