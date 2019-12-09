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بالفيديو.. مستوطنون يقومون بعمليات تخريب فجرا في القدس

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 5:47 مساءً

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن مستوطنين أعطبوا إطارات عدد من السيارات في القدس فجر الاثنين، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المدينة.

ولفتت قناة روسيا اليوم إلى أن كاميرات المراقبة لمحال تجارية في المدينة أظهرت المستوطنين، يقومون ليلا بعمليات تخريب شملت ثقب إطارات أكثر من 40 سيارة في أكثر من شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة “رمات شلومو”، وكتابة شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل السكان في بلدة شعفاط، شرقي مدينة القدس، منها: “العرب = أعداء”.

من جهتها، أفادت وكالة “معا” الفلسطينية، بأن عصابة “تدفيع الثمن” المتطرفة هاجمت حي شعفاط شمال مدينة القدس فجر الاثنين، وكتبت شعارات عنصرية وخربت إطارات عشرات السيارات”.

بالفيديو.. مستوطنون يقومون بعمليات تخريب فجرا في القدس
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2019-12-09 2019-12-09
عربي ودوليفيديوهات
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