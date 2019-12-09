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وزير المالية يهنئ القيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020م

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 10:09 مساءً
وزير المالية يهنئ القيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020م

كل الوطن – الرياض: رفع معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ ( 2020م )، .

وأشار الجدعان إلى أن الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030 .

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2019-12-09
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