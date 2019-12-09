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“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء بعد غياب 30 عاماً

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 11:06 مساءً
“شتاء طنطورة” يُعيد عزيزة جلال للغناء بعد غياب 30 عاماً

كل الوطن – الرياض: تعود الفنانة عزيزة جلال إلى أضواء المسرح بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً، وذلك في حفلٍ استثنائي يوم 26 ديسمبر على مسرح “مرايا” في العلا، الذي سيمثل إشارة البدء لانطلاق عروض “شتاء طنطورة” الفنية المميزة.

ويعود “شتاء طنطورة” في موسمه الثاني بثراءٍ مُضاعفٍ وتألق أكبر، إذ يستضيف هذا الحدث الدولي الذي يحتفي بالثقافة والفنون والتراث، في اليوم التالي الموافق 27 ديسمبر، الموسيقار المصري العالمي “عمر خيرت” الذي سيعود إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يُهدي “العلا” من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، احتفاءً بتاريخ أرض الحضارات العريق وطبيعتها الساحرة، إذ ستتضمن هذه التحفة الفنية الجديدة تناغمًا من كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في “شتاء طنطورة”.

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2019-12-09 2019-12-09
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