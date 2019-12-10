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وزير المالية: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة في 2020

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 11:04 صباحًا
وزير المالية: لا نية لرفع ضريبة القيمة المضافة في 2020

كل الوطن – الرياض: قال وزير المالية، محمد الجدعان، إنه لا توجد نيه لرفع ضريبة القيمة المضافة. وأضاف الوزير، بتصريحات لقناة الإخبارية، إننا لا نأخذ تعليمات من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى استمرار حكومة المملكة في رفع جودة الحياة ودعم خطة الإسكان. وتابع وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إقرار مجلس الوزراء لموازنة 2020، إننا مستمرون في رفع كفاءة الإنفاق عبر عدة برنامج لإحداث وفرة في المصروفات الحكومية وحققنا سيطرة في مستويات العجز.

واستكمل الوزير، أن المملكة قامت بجهود كبيرة في تحقيق رؤية 2030، وتوفير خدمات للمواطنين مع تمكين القطاع الخاص لأخذ دوره في التنمية؛ حيث رأينا إقبالًا منه على مشاريع البنية التحتية التي تطرحها الحكومة للمشاركة ذلك القطاع بقطاع التعليم والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ ما عزز نمو الناتج المحلي غير النفطي. ونوّه الوزير بأن الناتج المحلي غير النفطي نما في الربع الثاني للعام المالي؛ ما عزز ثقة المستثمرين فأعلن مؤشر بي إم أي ارتفاع مستوي القطاع الخاص والحكومة مستمرة بجهودها في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة عملت خلال العام الحالي والأعوام الثلاثة الماضية، على جهود كبيرة لرفع تنافسية الاقتصاد؛ ما نتج عنه تحسن مستويات المملكة وفقًا مؤشرات دولية كان منها شهادة البنك الدولي بشأن تصدر السعودية المركز الأول دوليًّا بشأن معيار بيئة العمل.

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