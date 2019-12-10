تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مدير عام “صحة الرياض” يهنئ القيادة بمناسبة صدور ميزانية 2020 كل الوطن “رباب أحمد المعبي ” المحامية السعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية كل الوطن عاجل.. تصفية قيادات حوثية رفيعة.. وقبيلة سنحان تشهد توترا واعتقالات جماعية كل الوطن الملك سلمان: منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها كل الوطن الرئاسة السورية: “تويتر” يغلق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر كل الوطن 10 عمليات اغتيال في عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي : تعرف على الضحايا كل الوطن خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل الوطن “حماس” تنفي التفاوض حول “هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل كل الوطن وقفة بغزة تُطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني كل الوطن قبيل انطلاق القمة الخليجية : “الملك سلمان” يستقبل رئيس وزراء قطر ويتبادلان الابتسامات
» » مصر تصدر بيانا تكشف فيه تفاصيل اجتماع “سد النهضة” : “حددنا مسار الاتفاق”

مصر تصدر بيانا تكشف فيه تفاصيل اجتماع “سد النهضة” : “حددنا مسار الاتفاق”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:25 مساءً
مصر تصدر بيانا تكشف فيه تفاصيل اجتماع “سد النهضة” : “حددنا مسار الاتفاق”

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ما دار في اجتماع واشنطن لمفاوضات سد النهضة، الذي عقد مساء أمس الاثنين، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، في أعقاب الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما ذكر الوزيران أنه تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في الموعد المتفق عليه، وهو منتصف يناير/ كانون الثاني 2020.

وأكد الوزيران أهمية “انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/ آذار 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية”.

وقد ثمن الوزيران دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتركز في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك، أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.

رابط مختصر
2019-12-10 2019-12-10
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير