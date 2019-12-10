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وقفة بغزة تُطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

ظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 3:01 مساءً
وقفة بغزة تُطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

غزة – وكالات  :  طالب العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، الثلاثاء، المجتمع الدولي،” الأناضول” بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” (محلية)، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمدينة غزة، بمناسبة مرور الذكرى الـ71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها “الحق في التعليم”، و”الحق في العبادة”، “حرية التنقل والسفر”.

كما رفع بعض المشاركين من الأطفال، بالونات ملوّنة دوّن عليها عدد من حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي في الهيئة، محمد مهنا، لوكالة “الأناضول”:” ننظم هذه الوقفة لحثّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتفعيل دورها في حماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية”.

وتابع:” نريد حماية القانون الدولي الإنساني من الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية عليه”.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تفعيل الحد الأدنى من الحقوق وحماية حقوق الإنسان بغزة، من الانتهاكات الإسرائيلية.

وتمر الثلاثاء الذكرى الـ(71) على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون الأول 1948).

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، وحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا.

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2019-12-10
عربي ودولي
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كل الوطن- فريق التحرير