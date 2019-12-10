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“حماس” تنفي التفاوض حول “هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 3:08 مساءً
“حماس” تنفي التفاوض حول “هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل

غزة/ وكالات:  نفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، تفاوضها، عبر وسطاء، مع إسرائيل، للتوصل لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه:” ننفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات”.

وأكدت أن هذا الموضوع “لم يعرض في لقاءات حماس مع الوسطاء (دون تسمية الوسطاء)”.

وعدّت الحركة ما ينشر على وسائل الإعلام “امتدادا لحملات التحريض والتشويه لحماس ومواقفها وبرنامجها المقاوم”.

ورجّحت “حماس” أن يكون ذلك ضمن “عمليات إشغال الرأي العام، للتغطية على تنازلات خطيرة”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، وعربية، قد قالت إن زعيميْ حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إسماعيل هنية وزياد النخالة، قد ناقشا خلال تواجدهما مؤخرا في القاهرة، مع السلطات المصرية، اتفاقا للتوصل لتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

الاناضول

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