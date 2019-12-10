خادم الحرمين الشريفين يستقبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

كل الوطن – الرياض: أستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين توافدوا إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد استقبل خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

وأستقبل خادم الحرمين الشريفين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء.

كما أستقبل حفضه الله الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين.

كما استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد.