10 عمليات اغتيال في عدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي : تعرف على الضحايا

كل الوطن- مأرب برس: شهدت العاصمة المؤقتة عدن 10 عمليات اغتيال في ظرف اسبوع واحد فقط ، في ظل تردي كبير للوضع الامني منذ سيطرة الانتقالي على المدينة اغسطس الماضي.

وارتفعت وتيرة حوادث الاغتيال وعادت مؤخرا بشكل كبير بالتزامن مع عودة الحكومة الشرعية .

وفيما يلي نستعرض 10 حوادث اغتيال ثلاث منها فاشلة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر:

1. ‏إغتيال ضابط البحث الجنائي بشرطة المنصورة الرائد صلاح حجيلي برصاص مسلحين شارع العيادات بالمنصورة مطلع ديسمبر الجاري.

2. اغتيال رجل الأعمال محسن البيتي برصاص مسلحين اطلقوا على محله التجاري في منطقة السيلة الشيخ عثمان في الثاني من ديسمبر الجاري.

3. اغتيال الجندي لؤي جمال أحد جنود ألوية العمالقة في الساحل الغربي برصاص مسلحين في الشيخ عثمان في الثاني من ديسمبر الجاري.

4. محاولة اغتيال فاشلة لأركان اللواء الرابع عمالقه عبدالفتاح السعدي بعبوة ناسفة زرعت في سيارته انفجرت في شارع التسعين بمديرية المنصورة في الثالث من ديسمبر الجاري.

5. محاولة اغتيال فاشله للجندي أحمد علي سالم برصاص مسلحين في الشيخ عثمان وإصابته بجراح بالغة في الثالث من ديسمبر الجاري.

6. إغتيال رئيس البحث الجنائي بشرطة العريش بخورمكسر الرائد سالم لهطل برصاص مسلحين في خورمكسر في الخامس من ديسمبر الجاري.

7. نجاة مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي من محاولة اغتيال برصاص مسلحين حي الممدارة مديرية الشيخ عثمان في السادس من ديسمبر الجاري.

8. اغتيال العقيد محمد صالح نائب مدير القوى البشرية لألوية الحزام برصاص مسلحين في المنصورة 7 ديسمبر 2019

9. اغتيال الجندي في قوات خفر السواحل مصطفى منصور عبده برصاص مسلحين امام مجمع الحجاز مول في مديرية المنصورة (7) ديسمبر 2019

10. اغتيال امرأة برصاص مسلحين كانو يستقلون سيارة هايلوكس بيضاء في حي الممدارة بالشيخ عثمان بجانب مسجد معاذ بن جبل (8) ديسمبر 2019.