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“رباب أحمد المعبي ” المحامية السعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 4:08 مساءً
“رباب أحمد المعبي ” المحامية السعودية تخرس المزايدين وتفجر معلومات مذهلة عن المرأة ومصادرها المالية

كل الوطن- متابعات-:  وصفت المحامية السعودية رباب أحمد المعبي، تزايد الحملات المختلفة التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث بحجة إنصاف المرأة، بالإجحاف والظلم الأكبر.

وطالبت المعبي، الداعين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث إلى “تحري الدقة والبحث والاطلاع قبل المطالبة بذلك”، حيث أن “المطالبين بذلك في بعض الدول ليسوا على اطلاع علمي وفقهي صحيح على تعاليم الإسلام السمحة، والتي أنصفت المرأة في جميع حالات القرابة المختلفة”.

ودعت القانونية السعودية، المسلمين والمسلمات إلى الاطلاع على كتاب الميراث بين عدالة الإسلام وجور القوانين الوضعية، لوالدها الشيخ أحمد المعبي، حيث “أثبت في كتابه بالحجة والبرهان أن هناك 16 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، و4 حالات ترث المرأة نصف الرجل، و10 حالات ترث المرأة مثل نصيب الرجل، و4 حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل”.

وأشارت، إلى أن “هذا إثبات العدل الرباني، وشمول حالات المرأة المختلفة، وإثبات ظلم وجور دعوة الغرب بالمساواة المطلقة بالرجل”.

وشدد ت على أن “الصحيح والواجب اتباعه تطبيق العدل الرباني، حيث قال تعالى “إن اللَه يأمر بالعدل”

مارب برس

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2019-12-10
عربي ودوليمحليات
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