أمير مكة يدشّن أول موسوعة للشعر العربي

كل الوطن – فريق التحرير: دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة “أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي” التي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى.

وخلال التدشين الذي حضره معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل ووكلاء الجامعة، استمع سموه لشرح عن الموسوعة التي نفذها 67 باحثاً بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي، وجرى جمعها من مصادر الشعر الموثوقة، إذ بلغت أكثر من 268 ألف بيت، لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي، إلى العصر الحديث، وفق أصح الروايات مع تمام الضبط والتوثيق العلمي.

وتهدف الموسوعة لوضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق صممه مركز البحوث الهندسية في الجامعة، وتساعد الموسوعة الباحثين على عمل الدراسات الصوتية والمعجمية واللغوية والفنية في الشعر العربي، وسيتم تنفيذ مشروع إلحاقي لتطوير الموسوعة لجمع التراث الشعري حتى عصرنا الحديث بما يتجاوز مليون بيت.

وسيكون للموسوعة عدة مكتسبات منها المحافظة على الشعر العربي في صورته الناصعة وتوثيق الشعر العربي توثيقا علميا صحيحا، مستمدا من أصح رواياته التي حققها علماء الأمة ونقادها، وسرعة الوصول إلى التراث الشعري والتحقق منه، وإمكانية الإفادة من هذه الموسوعة في إنشاء المعاجم والقواميس اللغوية، وإنشاء دوائر المعارف، والكشف عن طاقات اللغة، ومتابعة تطورها على امتداد تاريخها.

وفي شأن متصل استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة الذي سلم سموه تقرير الموسوعة الشعرية.

واستمع سموه لنبذة عن الموسوعة التي جرى لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محركات البحث الإلكترونية المرتبطة على موقع الجامعة في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.

وثمن معالي مدير الجامعة اهتمام الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه بإنجازات جامعة أم القرى العلمية والبحثية والثقافية.