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ماذا قالت شرطة تبوك عن شكوى مواطن من عدم تفاعلها مع بلاغه

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 12:05 صباحًا
ماذا قالت شرطة تبوك عن شكوى مواطن من عدم تفاعلها مع بلاغه

كل الوطن – فريق التحرير: أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة ، حيث باشرت شرطة محافظة حقل بتاريخ 1441/4/12هـ بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه ، الا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه ، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة ، حيث بادرت

الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه ، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته ، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

واس

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2019-12-11 2019-12-11
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