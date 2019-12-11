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“شكلك فلبيني وعقل لا يساوي بصلة”.. هكذا هاجمت مي العيدان شيرين عبد الوهاب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 1:18 صباحًا
“شكلك فلبيني وعقل لا يساوي بصلة”.. هكذا هاجمت مي العيدان شيرين عبد الوهاب

شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما قويا على الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” بسبب تصريحات شيرين التي قالتها مؤخرا في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية حول العلاقة بين الرجل والمرأة ووصفها لمن انتقدها من النساء ب ” العوانس ” .

فقالت مي العيدان خلال برنامجها ” كشف حساب ” : ” شيرين عبد الوهاب مو راضية تتعلم .. الله عاطيها موهبة أكبر من مساحة الاتحاد السوفيتي وعطاها عقل على قول المصريين مايسواش بصلة ” .

وأشارت العيدان إلى أن شيرين هي من تتسبب في الهجوم عليها وتتفوه بأمور غير مقبولة ثم تقول أنها ظلمت ولكنها ليست ضحية كما تدعي .

وتابعت : ” إنتي متزوجة منذ سنة ونصف فقط وتتصوري أن الله عطاكي شيء ما عطاه لغيرك .. لأ نستنى سنتين إذا حسام حبيب ما تركك أطلع أنا لا أفهم شيء .. شفنا سمية الخشاب وريم البارودي وغيره وغيره ما شفت زواجة بين الفنانين استمرت ” .

كما سخرت مي العيدان من شكل شيرين ومن ملامحها قائلة : ” إنتي أصلا مو حلوة إنتي شكلك فلبيني .. وتأتين في ذيل قائمة الفنانات الجميلات .. اللي يجرح لازم يتجرح ” .

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