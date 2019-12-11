تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “صحّة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019 كل الوطن وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020 كل الوطن أكثر من 60 مليار ريال إجمالي دفعات “حساب المواطن” كل الوطن “المرور”: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي كل الوطن افتتاح سهم أرامكو مرتفعا 10 بالمائة إلى 35.2 ريالا كل الوطن بالفيديو.. أرامكو تحتل مكان “آبل” الأمريكية كأكبر شركة مدرجة في البورصة العالمية كل الوطن أميركا.. 6 قتلى بينهم رجل أمن بإطلاق نار في نيوجيرسي (فيديو وصور) كل الوطن مكاسب بالحد الأقصى لسهم أرامكو لتصل القيمة السوقية إلى 1.88 تريليون دولار كل الوطن “شكلك فلبيني وعقل لا يساوي بصلة”.. هكذا هاجمت مي العيدان شيرين عبد الوهاب كل الوطن عبد العزيز بن سلمان: المملكة طرف مهم في استقرار الاقتصاد العالمي
» » وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020

وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:55 صباحًا
وزير الإعلام يدشن بوابة الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020

كل الوطن – فريق التحرير: دشن معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، بوابة نظام الاتصالات الإدارية وإدارة العمل 2020 بوزارة الإعلام، بحضور المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية الدكتور عادل بن محمد السعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضح الدكتور السعيد أن البوابة تضم عددًا من الخدمات التي تهدف إلى الوصول لتحقيق إنجاز التعاملات الالكترونية والإسهام في الوصول لبيئة عمل إلكترونية من شأنها اختصار الوقت والجهد وربط الوزارة بمختلف الأجهزة الحكومية وإنهاء دورات الأعمال بسرعة وفاعلية.

وأفاد أن هذا النظام هو جزء من مجموعة من الأنظمة التي يتم تدشينها تباعا في وزارة الإعلام.

وقدم الدكتور عادل السعيد شكره لمعالي وزير الإعلام على ما تجده الوزارة منه لتحقيق التحول الرقمي في جميع أعمالها .

واس

رابط مختصر
2019-12-11 2019-12-11
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير