مكاسب بالحد الأقصى لسهم أرامكو لتصل القيمة السوقية إلى 1.88 تريليون دولار

كل الوطن – العربية نت: يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية “تداول” بالرمز 2222.

و ارتفاع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريالا وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.

ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان “تداول” ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.

وفي ضوء نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريال.

كما سيتم اليوم فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

وستكون فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

وأوضحت سامبا كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك أن تمديد الفترة المحددة لمزاد الافتتاح لإدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، وذلك لفترة إضافية وبواقع (30 دقيقة) وفقاً للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية عن طريق تقديم وقت إضافي للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.

وبلغ مجموع طلبات الاكتتاب 446 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 465%.

ولفتت “سامبا كابيتال” إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، والذين فاق عددهم 5 ملايين مكتتب من الأفراد، قد تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص.

وكانت “سامبا كابيتال” قد كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية الاكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96,6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4%. وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وبالنسبة لشريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620% من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بـ 2 مليار سهم (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال. ووفقاً للآلية المعتمدة لعملية التخصيص.