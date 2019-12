أميركا.. 6 قتلى بينهم رجل أمن بإطلاق نار في نيوجيرسي (فيديو وصور)

كل الوطن – العربية نت: أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي الأميركية، الثلاثاء، مقتل شرطي و5 مدنيين في إطلاق نار بدأ على ما يبدو في أعقاب صفقة مخدرات فاشلة، في أحد أحياء جيرسي سيتي.

وقالت الشرطة إن عنصرها الذي قتل تعرض لإطلاق نار في مقبرة باي فيو على يد مشبوهين فرا بعد ذلك إلى محل بقالة يهودي عند تقاطع شارعي مارتن لوثر كنغ وويلكنسون.

وعندما وصلت الشرطة إلى السوبر ماركت، فتح المشتبه بهما النار على قوات الأمن.

وأكد مكتب المدعي العام في منطقة هادسون أن الشرطي توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وأعلن عمدة جيرسي سيتي، ستيفن فالوب، في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، أن عددا غير معروف من الأشخاص لقوا مصرعهم داخل محل البقالة حيث كانوا عندما هرب إليه المشتبه بهما. وقالت الشرطة إن مدنيا واحدا أصيب بجروح.

Happening now: Multiple gunshots as police officers respond to active #shooting in Jersey, injuries reported. pic.twitter.com/HtyY7ZjjjT

— Mark Kennedy 🇺🇸 (@RealMarkKennedy) December 10, 2019