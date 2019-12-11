“صحّة الرياض” تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019

كل الوطن – فريق التحرير: برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، نظمت ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في “صحة الرياض” اليوم الأربعاء فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019م، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة بوزارة الصحة وعدد من المدراء المساعدين ومنسوبي المديرية .

ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري بأهمية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والفعاليات المصاحبة له لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى اهتمام “صحة الرياض” في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشخاص ذوي الاعاقة في شتى المجالات.

ولفت التويجري إلى أن فعالية ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة هي جزء من الخدمات الطبية التي تقدمها “صحة الرياض” لإيصال رسالة توعوية وتثقيفية عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

مشيراً إلى دور “صحة الرياض” في توفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق طموحات الحكومة الرشيدة بتقديم الأفضل عبر أفضل التقنيات الطبية وغير الطبية. وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح مدير ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الرياض اخصائي اول سعد بن معيذر أن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة تتضمن عدة أركان تشمل الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات منطقة الرياض الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلل التخاطب والنطق والأطراف الاصطناعية. كما نتقدم بالشكر للجمعيات المشاركة في الفعالية والتي تعني بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة

وبيّن بن معيذر أن الفعالية تهدف إلى التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم وفق خطة التنمية المستدامة 2030

يذكر ان اقسام التأهيل في مستشفيات “صحة الرياض”، تقدم خدمات نوعيه ومتطورة في مجال التأهيل وتشمل خدمات الطب الطبيعي والتأهيل. وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات العلاج الوظيفي، و خدمات علل التخاطب والنطق، وخدمات الدعم النفسي للمرضى ومرافقيهم.