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السعودية.. رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 3:05 مساءً
السعودية.. رحلات قطار الحرمين تنطلق من جديد

كل الوطن – العربية نت: انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى رحلات محطة قطار الحرمين، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، والنجاح في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي يستوعب 3204 مسافرين بالساعة.

وتستطيع المحطة تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة، بفضل وجود 6 أرصفة، علما أن طول الرصيف الواحد منها يبلغ 519 متراً، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكباً لكل رحلة مزدوجة، ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً.

وتسير رحلات القطار ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، بعد جاهزيته للتشغيل، وإتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

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