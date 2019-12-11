تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن مدير يوزّع ظرف أحمر يضمّ مفاجأة غير متوقّعة لموظّفيه كل الوطن تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء” كل الوطن مباحثات كويتية تركية لتطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين كل الوطن بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو كل الوطن سوق الأسهم يغلق مرتفعاً.. و”أرامكو” الأكثر ارتفاعاً ونشاطاً كل الوطن أطعمة تساعد على علاج احتباس السوائل.. تعرّف عليها كل الوطن خلل في آيفون يسمح للمحتالين بالتحكم به دون لمسه! كل الوطن الحكم بقتل زعيم خلية الوديعة.. والسجن للبقية وتبرئة متهم كل الوطن 5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة هذا الشتاء كل الوطن جريمة مروّعة في مصر.. أم تقتل طفليها بجرعة دواء هرباً من زوجها
» » بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو

بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 9:03 مساءً
بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو

كل الوطن – متابعات: ذكرت وكالة “بلومبرغ”، إن إدراج أسهم شركة “أرامكو” السعودية في السوق المالية السعودية “تداول” سيجعل من السوق السعودي تاسع أكبر سوق مالية في العالم حيث ستبلغ القيمة السوقية 2.2 تريليون دولار (8.25 تريليون ريال).

وأوضحت الوكالة، أن حجم السوق المالية السعودية سيفوق البورصة الهندية وسيقارب حجم البورصة الألمانية والكندية، على الرغم من أن المملكة قامت بطرح فقط 1.5% من أسهم “أرامكو”.

وقال زكاري سفاراتي الرئيس التنفيذي لشركة “دلما كابيتال”، بحسب ما أوردته الوكالة، إنه من المرجح أن تبلغ قيمة “أرامكو” الـ2 تريليون دولار أو أكثر خلال الأيام الأولى من التداول في السوق السعودي.

رابط مختصر
2019-12-11
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير