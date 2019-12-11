بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو

كل الوطن – متابعات: ذكرت وكالة “بلومبرغ”، إن إدراج أسهم شركة “أرامكو” السعودية في السوق المالية السعودية “تداول” سيجعل من السوق السعودي تاسع أكبر سوق مالية في العالم حيث ستبلغ القيمة السوقية 2.2 تريليون دولار (8.25 تريليون ريال).

وأوضحت الوكالة، أن حجم السوق المالية السعودية سيفوق البورصة الهندية وسيقارب حجم البورصة الألمانية والكندية، على الرغم من أن المملكة قامت بطرح فقط 1.5% من أسهم “أرامكو”.

وقال زكاري سفاراتي الرئيس التنفيذي لشركة “دلما كابيتال”، بحسب ما أوردته الوكالة، إنه من المرجح أن تبلغ قيمة “أرامكو” الـ2 تريليون دولار أو أكثر خلال الأيام الأولى من التداول في السوق السعودي.