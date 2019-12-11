تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء” كل الوطن مباحثات كويتية تركية لتطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين كل الوطن بلومبرغ: “تداول” تصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم بعد إدراج أرامكو كل الوطن سوق الأسهم يغلق مرتفعاً.. و”أرامكو” الأكثر ارتفاعاً ونشاطاً كل الوطن أطعمة تساعد على علاج احتباس السوائل.. تعرّف عليها كل الوطن خلل في آيفون يسمح للمحتالين بالتحكم به دون لمسه! كل الوطن الحكم بقتل زعيم خلية الوديعة.. والسجن للبقية وتبرئة متهم كل الوطن 5 نصائح مفيدة للحفاظ على بشرة مشرقة هذا الشتاء كل الوطن جريمة مروّعة في مصر.. أم تقتل طفليها بجرعة دواء هرباً من زوجها كل الوطن وزير النقل يوضّح حقيقة فرض رسوم على الطرق ضمن ميزانية 2020
» » تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء”

تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 10:07 مساءً
تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء”

كل الوطن – متابعات: أوقفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، شقيق المواطنة التي تم ضبطها أمس؛ على خلفية مقطع فيديو تتعرض فيه لسكان بريدة.

وقالت شرطة القصيم، في بيان لها، إنه تم ضبط شقيق المواطنة بعدما انتشر تسجيل صوتي له يُهدد فيه بالاعتداء والإيذاء على من يتعرض لأخته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطن في العقد السادس من العمر-، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

رابط مختصر
2019-12-11
جرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير