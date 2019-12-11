تطوّر مُفاجئ في قضية صاحبة “الفيديو المسيء”

كل الوطن – متابعات: أوقفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، شقيق المواطنة التي تم ضبطها أمس؛ على خلفية مقطع فيديو تتعرض فيه لسكان بريدة.

وقالت شرطة القصيم، في بيان لها، إنه تم ضبط شقيق المواطنة بعدما انتشر تسجيل صوتي له يُهدد فيه بالاعتداء والإيذاء على من يتعرض لأخته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، إنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطن في العقد السادس من العمر-، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.