مدير يوزّع ظرف أحمر يضمّ مفاجأة غير متوقّعة لموظّفيه

كل الوطن – متابعات: أثارت شركة عقارات أمريكية ضجة واسعة واستطاعت أن تجذب الأنظار في السوق الأمريكي رغم حداثتها ، بعدما فاجأت موظفيها بتوزيع مكافأة بمبلغ 10 مليون دولار دفعة واحدة بمناسبة تحقيق أهدافها بنهاية العام.

ونظمت الشركة حفل عيد ميلادها احتفالأً بنشأتها وقام المدير بتوزيع ظرف أحمر لكل موظف على العشاء ، يحتوي على 38 ألف جنيه إستيرليني على حسب المدة التي عمل بها الموظف في الشركة.

وكانت تلك الخطوة مفاجأة كبيرة للموظفين ، إذ أكد لهم المدير أننها تريد تشعرهم بتأثير الشركة على الموظفين المسؤولين عن نجاحها.