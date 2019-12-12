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صبيا: توقيف قائد شاحنة تسببت حمولته المتناثرة في مصرع مواطن

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 12:41 صباحًا
صبيا: توقيف قائد شاحنة تسببت حمولته المتناثرة في مصرع مواطن

كل الوطن – فريق التحرير: أوقفت الجهات المعنية بمحافظة صبيا قائد شاحنة تسببت حمولته المكونة من البوزلان بعدما تناثر على الطريق في حادث مروري نتج عنه انقلاب مركبة مواطن ووفاته على الفور فيما غادر الموقع قبل أن يتم تنظيف الطريق من كميات البوزلان مما تسبب في الحادث. وكان قد لَقِيَ مواطن مصرعه، في وقت متأخر من الليل قبل يومين؛ إثر انقلاب مركبته على الطريق الرابط بين محافظتيْ هروب وصبيا؛ وتحديداً بمركز الكدمي.

ووفقاً للمعلومات؛ فإن الحادث تَسَبّبت فيه حمولة شاحنة متناثرة على الطريق، كانت قادمة من إحدى الكسارات بمركز الكدمي؛ مما أدى إلى انزلاق المركبة فوق الحمولة المتناثرة من الحجارة الصغيرة ووفاة قائد المركبة. يشار إلى أن الأهالي في مركز الكدمي، يجددون مناشداتهم بمنع عبور الشاحنات القادمة من الكسارات منذ سنوات، وتكررت عشرات الحوادث بعشرات الضحايا على ذات الطريق، دون أن تنتهي المأساة حتى بعدما علّقت الجهات المعنية لوحة منع عبور الشاحنات؛ لكن دون التزام من قِبَل الشاحنات.

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2019-12-12 2019-12-12
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