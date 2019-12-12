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تعليم مكّة: واقعة الاعتداء بحيّ الشرائع.. “مزحة ثقيلة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 12:59 صباحًا
تعليم مكّة: واقعة الاعتداء بحيّ الشرائع.. “مزحة ثقيلة”

كل الوطن – متابعات: علقت إدارة تعليم مكة المكرمة، على المقطع المتداول والذي أظهر طالبا يعتدي على آخر بمدرسة في حي الشرائع، حيث أكدت أن المقطع مجرد مزحة ثقيلة بين الطلاب في فصل دراسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة طلال الردادي أن تم إجراء تحقيق مع الطلاب الذين ظهروا في المقطع المتداول.

وأضاف أنه تبين أن المشهد مجرد مزحة، وتم استدعاء أولياء أمورهم واتخاذ الإجراءات التربوية بحق الطالبين طبقا للائحة الانضباط والسلوك التي تكفل عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا. وأضاف المتحدث، أن الآباء تنازلوا عن اتخاذ أي إجراء.

يذكر أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل أثار غضب متداوليه، حيث طالبوا بمحاسبة طالب يظهر في المشهد وهو يعتدي على آخر، ووصفوا ما حدث بالتنمر وغياب العقاب الرادع في المدارس، قبل أن يتضح حقيقة الموقف.

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2019-12-12 2019-12-12
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